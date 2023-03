Acteur Alexander Skarsgård (46) voor het eerst vader geworden

Met video Jack van Gelder: ‘Als hoofdredac­tie had ingegrepen, hadden we hier niet over hoeven spreken’

Jack van Gelder heeft een zware week achter de rug. Dat vertelde hij maandagavond in HLF8, waarin hij na een week afwezigheid terugkeerde als tafelgast. De voormalig NOS Sport-coryfee wilde niet op details ingaan, maar sloot het onderwerp af met een duidelijke boodschap: ,,Als de hoofdredactie ooit goed had ingegrepen en in die incidenten was gedoken en de klachten van de mensen serieus had genomen, hadden we hier helemaal niet over hoeven spreken.”