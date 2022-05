Acteur Billy Connolly krijgt BAFTA-oeuvreprijs

De 79-jarige Connolly wordt geprezen om zijn acteerwerk en comedycarrière. De acteur was onder meer te zien in de dramafilm Mrs Brown in 1997, samen met Judi Dench. Ook oogstte hij lof met rollen in The Man Who Sued God en The Hobbit: The Battle of the Five Armies. Vanwege kanker en Parkinson treedt Connolly inmiddels niet meer live op. Wel werkt hij nog mee als schrijver aan verschillende tv-shows. In zijn vijftig jaar durende carrière ontving hij meerdere prijzen en in 2017 werd hij geridderd.