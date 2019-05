Acteur die Chewbacca speelde in Star Wars overleden

Peter Mayhew speelde Wookie-strijder Chewbacca in de originele Star Wars-trilogie, episode III van de prequel en Star Wars: The Force Awakens. In een verklaring op social media laat de familie weten dat zijn rol als Chewbacca in Star Wars veel meer voor hem betekende dan een job. ,,Hij legde er zijn hart en ziel in en dat ziet men in elke scène’’, aldus de familie. ,,Aan zijn werk op de set hield hij blijvende vriendschappen over. Overal waar hij kwam ontmoette hij fans, die hem energie en inspiratie gaven.’’