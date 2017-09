Acteur Harry Dean Stanton (91) overleden

Wonderwoman lanceert trailer met 300 drones

15 september De film Wonderwoman kreeg dit jaar lovende recensies en bouwde een enorme fanbase op. Een logische stap voor het productieteam om ervoor te zorgen dat de film ook op blu-ray en digitaal te zien is. Gisteravond was de lancering zover en daar werd flink voor uitgepakt. In een filmpje dat actrice Gal Gadot deelt op Twitter, is te zien hoe maar liefst 300 drones in de lucht van Los Angeles dwarrelden om bekende symbolen uit de film te vormen. De actrice blikt trots terug op het moment. ,,We vierden macht, genade, wijsheid en het wonder."