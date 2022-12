Acteur John Leddy op 92-jarige leeftijd overleden

Acteur John Leddy is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Hij zit bij veel mensen in het collectief geheugen door zijn rol als Koos Dobbelsteen in Zeg ‘ns Aaa .

Volgens de familie is hij na een kort ziekbed in het ziekenhuis in Den Bosch op 25 december overleden, in bijzijn van zijn familie.



Leddy vergaarde in de jaren 80 grote bekendheid door de televisieserie Zeg 'ns Aaa. Maar liefst twaalf jaar was hij daarin te zien als bouwvakker Koos Dobbelsteen, die getrouwd was met Mien Dobbelsteen (Carry Tefsen). De gireeksng over de gebeurtenissen in de huisartsenpraktijk en het persoonlijke leven van dokter Lydie van der Ploeg (Sjoukje Hooymaayer). De serie behoorde in die tijd tot de meest populaire programma’s in Nederland. De eerste aflevering van Zeg ‘ns Aaa werd uitgezonden op Nieuwsjaardag 1981.

Daarnaast was de acteur ook nog in tal van andere producties te zien. Zo speelde hij Jan Engelmoer in de televisieserie De kleine waarheid en was hij tien afleveringen als Lowietje te zien in Baantjer. Ook was hij te zien bij de SBS 6-sketchserie Komt een man bij de dokter.

John Leddy laat zijn vrouw Jannig Leddy (met wie hij 53 jaar getrouwd was), zijn vijf kinderen onder wie actrice Rixt Leddy en elf kleinkinderen achter. De begrafenis zal later in besloten kring plaatsvinden in Heusden, waar hij de laatste vijftig jaar woonde.

Leddy was sinds 26 april 2018 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

