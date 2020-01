Acteur Marcel Hensema werd zwaarmoedig: ‘Opeens had ik depressieve gevoelens’

Zomer 2018. Marcel Hensema (49) viert vakantie met zijn vrouw in een huisje vlak bij Vézelay in Frankrijk. In de vroege ochtend ziet de acteur tientallen mensen voorbij stiefelen. De Hensema’s zijn nieuwsgierig, volgen de wandelaars en komen uit bij de basiliek Sainte-Marie-Madeleine.



De abdijkerk in het gehucht dient als verzamelplaats voor de wereldberoemde pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. ,,Ik zei tegen mijn vrouw: ‘Dat wil ik ook’.”



Marcel Hensema (Hollands Hoop, Penoza) zit op dat moment al een paar maanden niet lekker in zijn vel. ,,Moodswings”, kijkt hij terug. ,,Ik had het heel druk gehad. Zat een tijdje thuis. En daar ging iedereen gewoon door. Mijn vrouw met haar werk, mijn zoon en dochter naar school. En ik? Ik deed niks zinnigs, wist me ook geen raad. Altijd waren mijn dagen gevuld. Ik voelde me een beetje opvulling thuis. Toen merkte ik ook dat mijn gevoel van eigenwaarde samenhing met mijn werk. Acteren is ook zo met jezelf bezig zijn.”



Nooit was Hensema zwaarmoedig geweest. ,,Nu kreeg ik een depressief gevoel. Kijk, je wordt gevoeliger, ouder ook, je krijgt opeens vaderrollen. Blessures gaan minder snel over. Je gaat nadenken. Moet ik nu een carrièremove doen, of ben ik te laat? Je kijkt naar je relatie en denkt: zijn we niet een beetje een bedrijfje aan het worden. Ik raakte humeurig. Kreeg een hekel aan mezelf. Want: wat zat ik nou te chagrijnen. Ik had alles om dankbaar voor te zijn. Leuk werk, een vrouw en kinderen op wie ik dol ben. Maar ik zag het niet, of misschien te weinig. Ik moest met iemand gaan praten. Een psycholoog.”