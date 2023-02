Acteur Richard Belzer, bekend van honderden afleveringen Law & Order, op 78-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse acteur Richard Belzer, vooral bekend van zijn rol als John Munch in onder meer Law & Order: SVU , is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat meldt een vriend zondag aan The Hollywood Reporter en collega’s op sociale media.

Belzer speelde het personage John Munch tussen 1999 en 2016 in meer dan 300 afleveringen van de serie, die nog altijd loopt en in Nederland meermaals per week te zien is bij Net 5 en RTL 8. Hij speelde het karakter ook in meerdere andere series, waaronder The X-Files. In 2015 was hij als een soortgelijke man te zien in de Netflix-hit Unbreakable Kimmy Schmidt.

De acteur stierf thuis in het Franse Bozouls, zegt zijn goede vriend en schrijver Bill Scheft tegen The Hollywood Reporter. Hij had volgens hem allerlei gezondheidsproblemen.

Law & Order: SVU is al sinds 1999 in de lucht en de langst lopende Amerikaanse serie aller tijden. Rapper Ice T (65), die er sinds het tweede seizoen bij is, werd afgelopen week nog geëerd met een ster op de Hollywood Walk of Fame. Zijn maatje en collega Mariska Hargitay, die vanaf het eerste uur Olivia Benson speelt, gaf de speech.

