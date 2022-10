Acteur Robbie Coltrane, Hagrid in Harry Potter, op 72-jarige leeftijd overleden

,,Robbie zal de komende decennia waarschijnlijk het best herinnerd worden als Hagrid... een rol die zowel kinderen als volwassenen vreugde bracht, wat leidde tot een stroom van brieven van fans gedurende meer dan 20 jaar”, laat het management van de Schotse acteur weten aan BBC. Coltrane laat twee kinderen achter, uit z’n stukgelopen huwelijk met beeldhouwster Rhona Gemmell.

Coltrane werd in 1950 in Schotland geboren als Anthony Robert McMillan in Rutherglen. Hij nam de artiestennaam Coltrane aan toen hij begin twintig was, als eerbetoon aan jazzsaxofonist John Coltrane. Hij begon als acteur in sketchshows als Alfresco en A Kick Up the Eighties, maar nam al snel ook andere rollen aan. Zo speelde hij mee in Tutti Frutti, de Bafta-winnende tv-reeks over een Schotse rockband. In 1993 werd hij gecast in de tv-reeks Cracker, waarin hij psycholoog Fitz speelde. Coltrane won voor die rol maar liefst drie keer de BAFTA voor beste tv-acteur.

Robbie Coltrane

De Schot speelde twee keer mee in een James Bond-film (GoldenEye en The World is Not Enough) als KGB-agent Valentin Zukovsky. Het meest bekend is hij waarschijnlijk door zijn belangrijke rol in de Harry Potter-filmreeks, waarin hij Rubeus Hagrid speelde. In 2019 kroop hij opnieuw in de huid van Hagrid, in de korte fantasiefilm Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure.

In 2002 werd Coltrane voor zijn vertolking van Hagrid genomineerd voor de toonaangevende Britse filmprijs Bafta, in de categorie mannelijke bijrol, een prijs die hij toen overigens niet won. In 2016 won hij wel de Royal Television Society Award voor beste acteur, een belangrijke televisieprijs in het Verenigd Koninkrijk.

