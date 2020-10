Acteur Shia LaBeouf aangeklaagd voor mishandeling en diefstal

In juni leidde het tot klappen tussen acteur Shia LaBeouf in Los Angeles en een man, waarna de acteur met diens petje aan de haal ging. Geen van beiden raakte zwaar gewond, maar de man deed toch aangifte bij de politie. Nu is Shia door de officier van justitie van Los Angeles aangeklaagd voor mishandeling met verwondingen en kruimeldiefstal.

Het is niet de eerste keer dat de acteur in aanraking komt met de politie. In 2017 werd hij in New York gearresteerd na een dronken gevecht. Datzelfde jaar werd hij in Savannah, Georgia gearresteerd voor wangedrag, nadat hij de confrontatie aanging met een politieagent die hij om een sigaret had gevraagd. Drie jaar eerder werd hij opgepakt nadat hij de Broadway-show Cabaret had verstoord.