Acteur Tom Sizemore (61) ‘vecht voor zijn leven’ na hersenaneurysma

Met video's 97-jarig Hollywood-icoon duikt op bij The masked singer VS als oudste deelnemer ooit

Een 97-jarige acteur met een carrière van bijna acht decennia heeft voor een bijzondere onthulling gezorgd in The masked singer. De juryleden in de Amerikaanse versie vonden zijn deelname zo speciaal dat ze op tafel gingen staan, terwijl één van hen begon te huilen. ,,Dit is de meest ervaren en gevierde entertainer die we in de show hebben gehad.’’