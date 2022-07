Acteur William Spaaij vindt critici lui: ‘Ach, die recensies, ik ben daar zo klaar mee’

Hij is op dit moment vol-ko-men in balans, zegt musicalacteur William Spaaij op een zonnig terras in Maastricht. Vroeger kon hij nog weleens uit het lood slaan, vandaag de dag blijft hij rustig en ontspannen als het even tegenzit. Als hij bijvoorbeeld drie keer achter elkaar een koortslip krijgt of als zijn auto het midden op de A2 begeeft. Of, veel wezenlijker, als zijn moeder, zoals onlangs, plotseling in het ziekenhuis wordt opgenomen.