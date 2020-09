‘Acteurs overschatten hun eigen inbreng altijd enorm, de regisséur is de baas’

Door haar schat aan ervaring als een van de belangrijkste filmacteurs van Europa ligt het voor de hand dat Barbara Sukowa (bekend uit Duitse films Rosa Luxemburg (1986) en Hannah Arendt (2012) en de uit 1980 stammende tv-serie Berlin Alexanderplatz) op een gegeven moment haar autobiografie gaat publiceren. Als deze suggestie wordt opgeworpen, wekt dat bij haar meteen verontwaardiging op. ,,Welnee, daar zit niemand op te wachten’', klinkt het beslist.



Ze legt uit waarom: ,,De inbreng van acteurs in films wordt door henzelf vaak schromelijk overschat. Film is het medium van de regisseur; die maakt de dienst uit. Hij bepaalt welke muziek er onder een scène komt of hoe de opnamen worden gemonteerd. Dan kan mijn werk voor de camera opeens een heel andere impact krijgen. Acteren is een dienstbaar beroep. Waarom moet ik daar een boek over schrijven?’’