Actrice Aiko Beemsterboer: ‘Perfectionisme is mijn beste en slechtste eigenschap’

Fajah Lourens laat borstim­plan­ta­ten verwijde­ren: ‘Ik heb geen borsten nodig om gezien te worden’

Fajah Lourens heeft na jaren afscheid genomen van haar borstimplantaten. De killerbodyfanate noemt het proces in haar blog een ‘emotionele rollercoaster’, maar stelt nu geen borsten nodig te hebben om gezien te worden. ‘Ik ben dat kleine meisje gaan vertellen dat ze mooi is zoals ze is. Ook met haar eigen cupmaat.’

25 december