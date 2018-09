Actrice Anne-Wil Blankers (77) terug op toneel als Miss Daisy na burn-out

Vandaag gaat in Laren de voorstelling Driving Miss Daisy in première, waarin Blankers de weduwe Daisy speelt. Ze is te zien naast Edwin Jonker en Iwan Walhain, in een regie van Agaath Witteman.



Schrijver Alfred Uhry won in 1988 de Pulitzer Prize voor het beste Drama met Driving Miss Daisy. Het verhaal over de vrouw en haar chauffeur werd een jaar later verfilmd met Jessica Tandy en Morgan Freeman, hetgeen werd beloond met drie Oscars.



Het is de eerste keer dat het toneelstuk in de Nederlandse theaters is te zien. ,,Ik voel me vereerd om deze prachtrol in zo'n sterk stuk te mogen spelen. Ik verheug me er enorm op om weer in het theater te staan", aldus de 77-jarige Blankers.