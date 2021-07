Actrice hangt Mega Mindy-pakje aan de wilgen: ‘Ik ga eindelijk eten wat ik wil’

Filmrecensie Vervolg op The Hitman's Bodyguard drijft op nihilisme

22 juli Je hebt actiekomedies die gaan voor hersenloos vermaak en je hebt zoiets als The Hitman’s Wife’s Bodyguard, het vervolg op het deels in Amsterdam geschoten The Hitman’s Bodyguard uit 2017. Het nihilisme druipt van praktisch elke scène.