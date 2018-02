Actrice Heather Locklear opgepakt voor huiselijk geweld

De broer van de Dynasty -actrice kwam volgens de noodoproep, die in bezit van de entertainmentwebsite is, bij het huis aan toen hij Heather en haar vriend zag vechten. Daarop belde hij meteen de hulpdiensten. De vriend zou een verwonding in zijn gezicht hebben. Het is onbekend hoe de vriend heet.

Locklear was zo'n zeven jaar getrouwd met zanger Tommy Lee en had onder meer een relatie met Tom Cruise. Haar laatste bekende rol was Scary Movie 5 uit 2013. De laatste jaren was ze vooral in het nieuws vanwege drugsproblemen, waarvoor ze in een afkickkliniek zat. Locklear probeert nu op borgtocht vrij te komen.