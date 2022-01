Actrice Henny Orri overleden op 96-jarige leeftijd

De Nederlandse actrice Henny Orri is overleden. Orri overleed dinsdagochtend op 96-jarige leeftijd thuis in Amsterdam, laat haar kleinzoon acteur Matteo van der Grijn weten aan het ANP. Orri gold als een van de ‘grande dames’ van het Nederlandse toneel en speelde vanaf midden jaren 50 van de vorige eeuw in tal van toneel-, televisie- en filmproducties.

De als Henriëtte Josephine Orri in Amsterdam geboren actrice studeerde in 1947 af aan de Amsterdamse Toneelschool. Daarna volgden vele rollen in stukken van toneelgroepen als Toneelgroep Centrum en Het Rotterdams Toneel. Ze is onder meer te zien in Een Bruid In De Morgen van Hugo Claus en Moeder Courage En Haar Kinderen van Berthold Brecht.

In 1986 ontvangt Orri de toneelprijs Theo d’Or voor haar rol in Wings van Arthur Kopit. In dit stuk speelde Orri een vrouw met afasie, een rol waar ze zich vooraf heel erg in had verdiept. Volgens kleinzoon Van der Grijn is zijn grootmoeder altijd erg trots geweest op die rol.

Ook op televisie wordt Orri een bekend gezicht. Begin jaren 70 speelt ze samen met onder anderen Jeroen Krabbé en Frits Lambrechts in de VARA-serie Twee Onder Een Klap. In 1975 speelt ze in Dokter Pulder zaait papavers, een film van Bert Haanstra.

In 1994 neemt Orri met een stuk van haar echtgenoot regisseur Theo Kling officieel afscheid van het toneel, maar blijft desondanks actief in de theaterwereld. In 2009 speelt ze haar laatste stuk. Samen met haar dochter Diane Lensink speelt Orri moeder en dochter in het stuk Berm. In 2015 ontving Orri de Blijvend Applaus Prijs, een prijs die podiumkunstenaars ontvangen voor hun gehele oeuvre.

