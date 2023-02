Actrice Raquel Welch op 82-jarige leeftijd overleden

Welch dankt haar bekendheid aan rollen in Fantastic voyage en One million years B.C., beiden uit 1966. Haar status van sekssymbool verwierf ze door haar outfit in laatstgenoemde rolprent, waarin ze slechts in een berenvel rondliep. Ze kreeg daarmee de status van postergirl. Opvallend detail is dat een poster van haar ook in de filmklassieker The Shawshank redemption te zien is.



Ook speelde ze in The three musketeers, daar kreeg ze een Golden Globe voor. Een opvallende rol had ze in Myra Breckinridge als transseksueel, waarmee ze hoopte als actrice serieus genomen te worden. De film kreeg echter genadeloze kritieken.