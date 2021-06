Actrice Robin Wright: ‘In de stilte van de natuur sta je in verbinding met je ziel’

Bibi Breijman gaat lockdown best missen: ‘Als verliefde puber versmolten met Waylon’

16 juni Bibi Breijman is blij dat het normale leven terugkeert, maar merkt ineens dat ze enige heimwee voelt naar de lockdown. De youtuber raakte het afgelopen anderhalf jaar ‘versmolten’ met haar vriend Waylon en dochter Teddy en beseft nu dat ze ultiem gelukkig was. Hun eerste weekje apart valt haar dan ook zwaar, schrijft ze in een openhartig relaas op Instagram.