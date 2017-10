Actrice Rose McGowan: Weinstein verkrachtte me

Johnny de Mol staat tijdens Te­le­vi­zie­r­uit­rei­king stil bij Anne Faber

12 oktober Presentator Johnny de Mol is vanavond tijdens het 52ste Televizier-Ring Gala in Afas Live in Amsterdam kort ingegaan op het tragische nieuws rond de Utrechtse Anne Faber. Volgens Johnny is de uitreiking van de televizierprijzen een avond met een lach, maar ook met een traan. ,,Graag wil ik een applaus voor Anne Faber'', zei hij ernstig, waarna er tijdens de live uitzending luid geklap door de zaal klonk.