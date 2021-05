Actrice Sarah Chronis verwelkomt eerste kindje

Het jongetje heet voluit Novi Iason Aeneas en is vernoemd naar Sarahs broer en neefje. De namen vinden hun roots in haar Griekse achtergrond. ,,We zijn totaal verliefd en lopen over van trots. Alle clichés zijn meer dan waar en het is precies zoals onze buurvrouw zei: Gefeliciteerd, jullie hebben de geheime poort naar het verborgen geluk gevonden. Wij blijven nog even zweven op onze roze wolk”, schrijft ze.