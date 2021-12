Ad ziet huis afbranden en aannemer 120.000 euro ‘stelen’, kijkers Thijs Zeeman zamelen geld in

video265.000 kijkers zagen gisteravond hoe Thijs Zeeman op RTL 5 een aannemer confronteerde die 118.000 euro zou hebben gestolen van een man die zijn huis had zien afbranden. De woning van Ad (35) en zijn 14-jarige dochter in Oudenbosch is nog altijd een bouwval en de gebroken man ziet het leven soms niet meer zitten. Kijkers trokken zich zijn verhaal zo aan, dat ze besloten geld te doneren. De teller staat inmiddels op ruim 15.000 euro.