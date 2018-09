Adam Curry vraagt vriendin ten huwelijk tijdens romantisch diner

Curry en Snider kennen elkaar als sinds 2015 via het Ronald McDonald Kinderfonds in de Verenigde Staten dat al jaren financieel door de Nederlands-Amerikaanse radio- en podcastmaker wordt gesteund. Het aanzoek werd gefilmd door vermoedelijk een restaurantbezoeker en vervolgens door Tina Snider op Instagram gezet. Volgens Snider reageerde ze 'compleet verrast en ongelooflijk verliefd' op het moment dat Curry haar ten huwelijk vroeg. Ze rept over pure romantiek en een prettig sfeertje vol kaarslicht, vioolmuziek, rozen en natuurlijk een ring die Curry uit zijn zak toverde.

Curry heeft op sociale media niets over zijn aanstaande, alweer derde huwelijk gepost. Onduidelijk is nog wanneer de twee gaan trouwen. Het in Amerika wonende stel was, zo blijkt uit foto's die Snider op Instagram zette, in Italië om in een kasteel het huwelijk van goede vrienden bij te wonen. Bij een van die kiekjes schreef ze onder de indruk te zijn van de liefde tijdens het feest.

Adam Curry was van 1988 en 2009 getrouwd met oud-zangeres Patricia Paay. Het huwelijk, dat bezegeld werd met de geboorte van dochter Christina (nu 28 jaar), leek gelukkig. Maar in 2009 bekende Curry aan Paay dat hij verliefd was geworden op Micky Hoogendijk. In 2012 trouwde hij met haar, maar drie jaar later al werd de echtscheiding uitgesproken. Rond diezelfde tijd ontmoette hij zijn toekomstige vrouw Tina.

Trauma

Patricia Paay keerde na haar echtscheiding van Curry vanuit het buitenland terug naar Nederland. In meerdere interviews vertelde ze de afgelopen jaren 'getraumatiseerd' te zijn geraakt door de in haar ogen 'totaal onverwachte' breuk. Ze kreeg niet alleen geestelijke maar ook financiële problemen, waardoor ze noodgedwongen ja moest zeggen tegen tv-programma's zoals Holland's Got Talent. In februari trouwde Paay (69), na een aantal mislukte relaties met veelal jongere mannen, met de 39 jaar jongere Robbert Hinfelaar.

Micky Hoogendijk is, voor zover bekend, momenteel vrijgezel. Voor Adam Curry was ze getrouwd met kunstenaar Rob Scholte. In het jaar dat ze in het huwelijksbootje stapten (1994) werd een aanslag gepleegd op Scholte en Hoogendijk. Hun auto ontplofte terwijl zij door de Amsterdamse Jordaan reden. Scholte verloor zijn benen en Hoogendijk kreeg een miskraam. Ze vertrokken naar het buitenland en besloten drie jaar later uit elkaar te gaan.

