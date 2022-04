Adam Levine koopt oude huis Rob Lowe voor 52 miljoen dollar

Foto's Wil­lem-Alexan­der en Máxima poseren in toeris­tisch tulpenveld

Als voorbeeldige toeristen poseerden koning Willem-Alexander en koningin Máxima donderdag in een tulpenveld tijdens hun bezoek aan de Duin- en Bollenstreek. Het veld in Hillegom is dan ook speciaal aangelegd voor toeristen, die anders de velden van de ondernemers uit de buurt zouden vertrappen.

7 april