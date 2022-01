Adele in tranen, moet shows Las Vegas afzeggen wegens corona

Adele heeft haar complete serie concerten die ze vanaf vrijdag zou geven in Las Vegas moeten afzeggen. In tranen vertelde de Britse zangeres donderdagavond op haar Instagram dat een groot deel van de medewerkers aan de show besmet is met Covid-19 en het daardoor onmogelijk is om op te treden.

,,Het spijt me zo, maar mijn show is niet klaar", zegt ze snikkend tegen haar fans op Instagram. ,,Mijn halve team heeft Covid en het is onmogelijk gebleken om de show af te maken.” Ook zei ze dat ,,leveringsvertraging” een rol heeft gespeeld bij het uitstellen van de reeks concerten.

Adele zou vrijdag haar eerste van 24 concerten geven in The Colosseum, de concertzaal van het befaamde hotel Caesars Palace in Las Vegas. Tot half april zou ze op vrijdag en zaterdag onder de noemer ‘Weekends with Adele’ optreden in Vegas. Adele liet weten dat er zo snel mogelijk nieuwe concertdata bekend worden gemaakt.

,,Ik ben al 30 uur wakker om de show te redden, maar er is simpelweg geen tijd meer”, aldus Adele in de Instagram-video. ,,Ik kan jullie niet geven wat ik heb en ik ben daardoor totaal verslagen. Het spijt me dat ik het zo op het laatste moment bekendmaak.”

Het zouden de eerste liveshows zijn van de zangeres in vijf jaar. Samen met twee concerten in het Londense Hyde Park op 1 en 2 juli zijn het tot nu toe de enige concerten die Adele heeft aangekondigd om haar vierde album, 30, te promoten. Dat verscheen op 19 november vorig jaar en is met slechts een paar verkoopweken het bestverkochte album van 2021.

Adele maakte vorig jaar haar comeback met het nummer Easy On Me, dat op 15 oktober verscheen. Dat nummer werd de dag dat het uitkwam 19,7 miljoen keer beluisterd op Spotify, waarmee de hit volgens de streamingdienst verschillende dagrecords verbrak.

Volgens de Britse krant The Sun zou Adele flink binnenlopen met haar concertreeks in Las Vegas. De zangeres zou een kleine 600.000 euro per avond gaan verdienen aan Weekends with Adele. Kaartjes voor de shows kosten tussen de 500 en 20.000 dollar (440 - 17.500 euro). The Colosseum biedt plek aan zo’n 4200 gasten.

Naast de riante vergoeding voor de concerten zou Adele ook flink in de watten worden gelegd door Caesars Palace. Zo zou er tot half april een suite voor haar zijn gereserveerd die normaal ruim 26.000 euro per nacht kost en heeft ze de beschikking over een butler, assistent, chauffeur en beveiliger. Ook mogen de zangeres en al haar gasten volgens The Sun de komende maanden gratis eten en drinken in het resort.

