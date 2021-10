Adele reageert voor het eerst op commotie Afrikaanse haardracht

Op de inmiddels veelbesproken foto op haar Instagram had Adele haar haar in een tiental zogenoemde bandoe-knotjes gedraaid, een kapsel dat oorspronkelijk door volkeren in centraal- en zuidelijk Afrika werd gedragen. Het werd haar door veel volgers niet in dank afgenomen. Ze betichtten Adele van culturele toe-eigening, waarbij iemand die geen onderdeel van een bepaalde cultuur is, zich daar wel elementen van laat aanmeten.

,,Er waren opmerkingen als: waarom haalt ze het er niet af?. Dat begrijp ik, maar als ik dat had gedaan was het net of het niet gebeurd was en dat was het wel”, zegt ze nu. ,,Ik was me er op dat moment gewoon niet voldoende van bewust”, zegt ze. Achteraf had ‘karma’ de 33-jarige zangeres ook flink te pakken, zegt ze. ,,Het was een kapsel dat eigenlijk bedoeld is om afrohaar mee te beschermen, maar ik heb het mijne er juist mee verpest.”