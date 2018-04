Chanson­nier Charles Aznavour (93) opgenomen in ziekenhuis Rusland

25 april Charles Aznavour is vandaag opgenomen in een ziekenhuis in de Russische stad St. Petersburg. De 93-jarige Franse zanger werd onwel tijdens de repetitie voorafgaand aan zijn concert in de stad, melden Russische media. Wat hem precies mankeert, is nog niet duidelijk.