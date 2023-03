Adidas in de problemen na vertrek rapper Ye

Een ‘overgangsjaar’. Zo wordt het lopende boekjaar verkocht aan aandeelhouders, analisten en de buitenwereld. ,,In 2024 kunnen we dan weer beginnen met de opbouw van een winstgevend bedrijf ’’, zei Adidas-ceo Björn Gulden bij de toelichting van de beroerde jaarcijfers.

Hoewel de nieuwe topman het woord crisis zorgvuldig vermeed, is het door tegenvallers in Azië en Amerika wel degelijk crisis bij het grootste sportmerk van Europa. Na drie decennia op rij zwarte cijfers leed het bedrijf in het laatste kwartaal van 2022 een pijnlijk verlies van 724 miljoen euro. Daarop besloot de onderneming de winstuitkering van aandeelhouders met 79 procent te verlagen.

Harde klap

Voor het vierde kwartaal had Adidas vorig jaar juist een omzetgroei van 20 procent voor ogen. Maar die groei kwam in werkelijkheid niet voorbij de 1 procent. Door de strenge coronamaatregelen in China, waardoor het winkelend publiek noodgedwongen thuis bleef, viel de omzet in dat land op jaarbasis met 36 procent terug.

De hardste klap volgde na het opzeggen van de lucratieve samenwerking met de Amerikaanse rapper Kanye West, tegenwoordig bekend als Ye. In oktober zegde Adidas het contract met de omstreden rapper op vanwege een reeks antisemitische uitlatingen op Twitter. Eerder verscheen Ye, die volgens dokters lijdt aan een bipolaire stoornis, op Paris Fashion Week in een T-shirt met de tekst ‘White Lives Matter’, een slogan populair onder rechts-extremisten in de Verenigde Staten.

Yeezy

De populaire sneakerlijn Yeezy was goed voor 8 procent van de jaaromzet van Adidas, becijferen analisten. Het bedrijf zit in de maag met de gigantische voorraad sneakers, goed voor een totale waarde van 1,2 miljard euro. Woensdag werd bekendgemaakt dat er een afschrijving van 700 miljoen euro op de collectie is gedaan. De rest van de voorraad gaat mogelijk naar een goed doel, verklaarde Gulden.

Wat de onderneming eveneens pijn doet, is de vertrekbonus van Guldens voorganger Kasper Rorsted van 15,6 miljoen euro. Rorsted moest vorig jaar het veld ruimen nadat de beurskoers van Adidas was ingestort. Na de contractbreuk met Ye herstelde het aandeel zich overigens weer grotendeels.

Pikante overstap

In november werd Gulden, voormalig profvoetballer bij onder meer 1. FC Nürnberg – niet ver van de thuishaven van Adidas, benoemd tot nieuwe topman van het Duitse sportmerk. Hij was acht jaar lang ceo van Puma. Een pikante overstap, gezien de roerige familiegeschiedenis van de rivaliserende sportbedrijven.

Na de Tweede Wereldoorlog begonnen de broers Adolf en Rudolf Dass-ler een schoenenbedrijf in het Beierse Herzogenaurach. Maar al snel raakten de twee gebrouilleerd. Om zijn broer te tarten startte Rudolf Dassler het merk Puma. Adidas was het antwoord van Adolf Dassler. In de jaren 70 werd Johan Cruijff het middelpunt van de Duitse broeder- twist. Puma dreigde het contract van Cruijff te verscheuren als de voetballer met een Adidas-tricot zou aantreden in een wedstrijd van het Nederlands Elftal. Cruijff speelde uiteindelijk met twee strepen in plaats van de drie strepen van Adidas.

Rivaliteit

Door de overstap van de 57-jarige Gulden laait een stukje van de vroegere rivaliteit weer op. Voor de Noor, die zijn carrière in de jaren 90 bij Adidas begon, is het door Adolf Dassler opgerichte bedrijf zijn ‘eerste liefde’, zo verklaarde hij deze week. Adidas lijkt in elk geval de komende jaren de bovenliggende partij door langdurige sponsordeals met onder meer Lionel Messi, de Argentijnse superster van voetbalclub Paris-Saint Germain.



