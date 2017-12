Adverteerders hekelen homograppen Voetbal Inside

Amstel Bier-producent Heineken en scheerproductenfabrikant Gillette - twee van de drie hoofdsponsors van de populaire tv-talkshow Voetbal Inside - zijn in gesprek met RTL omdat ze homofobe grappen in het programma afkeuren. Toto , de derde adverteerder, ziet vooralsnog geen aanleiding om in actie te komen.

Heineken en Gillette kwamen vandaag met een reactie nadat politica Sylvana Simons en de activistische programmamaakster Sunny Bergman gisteren op Facebook aandrongen op een reclameboycot van VI wegens homofoob taalgebruik. ,,René van der Gijp walgt van 'ranzige homoseks' én het idee om twee mannen te zien trouwen. Johan Derksen noemt de Gaypride, het feest en protest voor LHBTI-emancipatie, een bloemencorso van heren met een veer in hun reet'', aldus Simons en Bergman.

Heineken zegt met klem 'geen enkele bemoeienis met de inhoud van programma's zelf' te hebben. ,,Maar we moeten ons altijd blijven afvragen of de inhoud van een gesponsord programma past bij de waarden van ons merk'', meldt de brouwerij in een verklaring. ,,Als dat niet het geval is, gaan wij het gesprek aan met de desbetreffende zender.'' Tegen het NRC vertelde een Heineken-zegsman nog: ,,We staan niet achter deze kwetsende opmerkingen. Voor ons is dit niet oké.” De brouwer zou zich vooralsnog niet willen terugtrekken als sponsor, maar is al wel in gesprek met RTL.

Gillette Europa reageerde vanuit Frankrijk: „Wij nemen dit serieus want Gillette hecht waarde aan diversiteit. Wij keuren geen enkele boodschap goed die mensen kan raken vanwege hun huidskleur, gender, denkbeelden of seksuele oriëntatie.” Onbekend is of de scheermesjesproducent stappen overweegt.

RTL stelde vandaag in een reactie op de commotie dat de mening van de mannen aan tafel bij Voetbal Inside 'ongenuanceerd, lomp en controversieel' is. Maar ook dat geen grenzen worden overschreden. Wel benadrukte RTL dat de mening van de VI-analisten niet dezelfde is als die van RTL. Volgens RTL is het uitspreken van meningen juist de kracht van het praatprogramma. De programmamakers herkennen zich dan ook niet in het standpunt van Simons en Bergman.

Derksen

Johan Derksen wordt niet warm of koud van de beschuldigingen, zo vertelde hij gisteren aan deze site Volgens Derksen zijn hij en Van der Gijp 'in geen geval homofoob'. ,,We zeggen in het programma met een grote knipoog dingen die waarschijnlijk ook in de meeste voetbalkantines worden geroepen. Bij wijze van grap. Niet om wie dan ook te kwetsen.''

Het verbaast Derksen niks dat Sylvana Simons, in navolging van Bergman, 'weer met iets komt waarmee ze een golfje aandacht genereert'. ,,De Sinterklaas- en Zwarte Piettijd zijn weer voorbij dus heeft mevrouw Simons weer even niks om de aandacht mee te trekken. Ik begin haar zo langzamerhand erg zielig te vinden. Ze roept weer iets en ongetwijfeld krijgt ze straks weer alle ruimte om in door grachtengordelfiguren gedomineerde talkshows haar zegje te doen. Ergerniswekkend is dat. Volgens mij gaat het niet helemaal goed met die Sylvana. Het wordt eens tijd dat ze professionele hulp zoekt. Want dit is niets meer of minder dan ziekelijk.''