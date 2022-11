Advies ACM funest voor Sky, Veronica, 538 of Radio 10

Mediabedrijf Talpa raakt minstens een van de vier huidige FM-frequenties kwijt. Dat houdt in dat van het kwartet Radio 538, Radio 10, Veronica en Sky Radio volgend jaar één zender van de FM verdwijnt, tenzij Talpa er één afstoot. Dat is het gevolg van het advies van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), dat komend voorjaar een veiling houdt voor de frequenties.

De ACM adviseert het ministerie om vanaf volgend jaar strenger te worden. Nu mag een mediabedrijf nog vier FM-frequenties bezitten. Dat is het geval bij Talpa. Volgend jaar moet dat aantal terug naar drie, om de concurrentie op de commerciële radiomarkt te bevorderen. De ACM gelooft dat bij drie (of meer) grote spelers de markt voor luisteraars en adverteerders beter wordt verdeeld. Er zijn immers maar negen FM-frequenties beschikbaar, meer passen er niet op de FM-band.

Talpa

De verwachting is dat het ministerie het advies overneemt. Gebeurt dat, dan betekent dat voor Talpa dat het sowieso een plek kwijtraakt. Het bedrijf bepaalt zelf welke zender dat betreft. Een andere optie is een zender verkopen. Talpa kan er ook voor kiezen om een zender tijdelijk in de luwte te houden, in afwachting van de vervanging van FM voor het digitale DAB+. Momenteel wordt er veel werk gemaakt van de verspreiding van DAB+-radio's. Het al echter nog jaren duren voordat DAB+, zeg maar de digitale vorm van de FM, het overneemt en FM-radio verdwijnt. Voordeel van DAB+ is dat daar veel meer plaats is voor zenders dan op FM.

Het belang van FM is nog altijd groot, hoewel ook veel mensen radio luisteren via een app of hun tv-provider, waarbij alle commerciële zenders te ontvangen zijn. Toch luistert nog altijd een groot deel via de ouderwetse auto-antenne naar de FM en de adverteerders kijken vooral naar die grootste groep. Kortom: wie echt wil meedoen, moet op de FM zitten.

Volledig scherm Rob Stenders, zendermanager en dj van Radio Veronica © Marlies Wessels

Clausule

De veiling van komend voorjaar is er niet voor publieke zenders, die vallen hier buiten. Op dit moment zijn er via de FM negen commerciële zenders te ontvangen: 100%NL, BNR Nieuwsradio, Qmusic, Radio 538, Radio 10, Sky Radio, Slam!, Sublime en Veronica. Vijf daarvan hebben een clausule waarmee ze vastzitten aan een bepaalde soort muziek of thema. Zo mag Veronica niet te veel moderne muziek uitzenden, moet BNR zich richten op nieuws en is 100%NL er voor de Nederlandstalige muziek.

Omdat deze clausules de vrijheid van de zenders beperken, adviseert de ACM het ministerie om bij de veiling meer 'vrije’ frequenties aan te bieden. De ACM pleit voor zeven vrije plekken, waarmee er ook een eerlijkere concurrentie op de advertentiemarkt ontstaat. Alleen nieuws en Nederlandstalig zouden nog als clausules moeten overblijven.

Termijn

Tot slot adviseert de ACM aan het ministerie om de nieuwe veiling te laten gelden voor een lange termijn van 10 tot 12 jaar. Daarbij plaatst de ACM wel meteen de kanttekening dat de ontwikkelingen rond de grote mediabedrijven momenteel lastig te voorspellen zijn en dat het nog onzeker is hoe de nieuwe voorwaarden in de praktijk uitpakken. Als mogelijk alternatief stelt de ACM dan een looptijd van 5, 6 jaar voor om tijdig te kunnen evalueren.

De huidige verdeling van FM-frequenties is er al sinds 2003. Op 1 september van dit jaar zouden de vergunningen voor de frequenties aflopen en daarom stond vorig jaar een nieuwe veiling gepland. DPG Media (eigenaar van Qmusic) en Talpa lobbyden toen succesvol voor een zogenaamde noodverlenging van drie jaar omdat hun advertentie-inkomsten door de coronapandemie lager waren dan normaal. De Tweede Kamer en het kabinet stemden daarmee in, maar KINK (dat sinds 2019 uitzendt via internet en digitale radio DAB+, maar niet via FM) stapte naar de rechter. Met succes: de FM-radiofrequenties moeten vóór 1 september 2023 opnieuw moeten worden geveild. Dat wordt nu komend voorjaar.

