Advocaat van Frank Masmeijer: Hij had veel eerder moeten bekennen

Het Hof van Beroep doet uitspraak over 32 verdachten in drie grote drugszaken. Een van die verdachten is dus Frank Masmeijer, betrokken bij het ophalen van 467 kilo drugs uit de haven van Antwerpen.



Eind vorig jaar gaf Masmeijer (57) éindelijk toe er iets mee te maken te hebben. ,,Hij heeft bekend dat hem gevraagd is of hij mensen kent die de drugs konden ophalen in de haven,” vertelt Kris Vincke, de Belgische topadvocaat die Masmeijer bijstaat. ,,En zijn neefje werkte daar, dus zo is het gegaan. Hij was benaderd door een man die hij ooit heeft leren kennen. Met de hele operatie had hij verder weinig te maken. Bijna alle andere namen in het dossier kent hij niet.”