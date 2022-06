Advocaten Johnny Depp spreken van ‘eerlijk’ proces tegen ex

Het juridische team van de actrice zei onder meer dat Depp zijn smaadzaak heeft gewonnen omdat de jury partijdig was en werd beïnvloed door de vele negatieve berichten over haar op sociale media. ,,Wij geloven dat het bewijs voor zichzelf spreekt. De jury heeft gebaseerd op de feiten unaniem besloten”, zei Vasquez. De advocaten vinden ook dat de macht en de populariteit van de acteur absoluut geen rol speelden bij het winnen van de zaak. Dat is “volstrekt onjuist”, aldus Vasquez.

Heard werd vorige week veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 15 miljoen dollar. De zaak draaide om een oud opiniestuk voor The Washington Post waarin ze schreef over haar ervaringen met huiselijk geweld. Hoewel Depps naam niet werd genoemd, stelde de acteur dat het duidelijk was dat hij in het stuk werd bedoeld en dat zijn carrière en reputatie daaronder hebben geleden. De jury gaf hem gelijk. Heard heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan.