Advocatenserie Zuidas begint, maar deze advocaten waren er eerder

VideoDe Nederlandse advocaat is nergens zo mysterieus en ontoegankelijk als op de Amsterdamse Zuidas. Met het boek Zo Zuidas kregen we al ooit een klein inkijkje, maar nu is er op basis van dat boek ook een serie gemaakt: Zuidas . Geen slechte timing, want het is al weer even geleden dat we een Nederlands advocatendrama op televisie zagen. Daarom om alvast in de sfeer te komen: zeven advocatenseries uit binnen- en buitenland.

Zuidas

Volledig scherm Bram Suijker en Mark Rietman op de set van de nieuwe dramaserie Zuidas. © ANP Kippa Eerst even over Zuidas zelf, waarvan de eerste aflevering vanavond om 21.15 uur te zien is bij NPO 3. In de BNNVARA-serie maken onder meer Annet Malherbe, Mark Rietman en Robert de Hoog hun opwachting. Het script voor de dramaserie is geschreven in samenwerking met Zo Zuidas, een schrijverscollectief van drie zuidasvrouwen, waarvan er eentje anoniem wil blijven. We gaan dus op waarheid gebaseerde verhalen over geldzucht, 80-urige werkweken, cokegebruik en kantoorborrels vol seks, bitterballen en intriges zien. Maar het blijft fictie, daarom heet de serie ook Zuidas en niet De Zuidas.



Centraal staan twee partners (de bazen, red.) van het fictieve kantoor Van de Sande Grinten Meijer (VDSGM) en enkele jonge advocaten en medewerkers. Annet Malherbe speelt een van de partners. De serie is volgens de makers niet gebaseerd op Amerikaanse advocatenseries, maar 'echt Hollands'.

Keyzer & de Boer Advocaten

Misschien wel de laatste Nederlandse serie in deze specifieke categorie was Keyzer & de Boer Advocaten, die in de zomer van 2008 stopte. En hoewel de afleveringen zich in Amsterdam afspelen, had het met de Zuidas weinig te maken. Ook aan deze serie werkten net als voor Zuidas echte advocaten mee, onder anderen van het kantoor van Bénédicte Ficq. Hoofdrollen waren er voor Daan Schuurmans, Bram van der Vlugt en Daphne Bunskoek. In totaal zijn er 54 afleveringen gemaakt, verdeeld over drie seizoenen. Ze zijn allemaal nog online te zien bij de NPO.

Danni Lowinski

Ook een advocatenserie, maar van een iets ander kaliber dan Keyzer & De Boer of Zuidas. In Danni Lowinski, te zien van 2013 tot 2016 bij SBS, beoefent advocate annex kapster Danni Lowinksi haar eigen praktijk vanuit het plaatselijke winkelcentrum. De gewone man en al zijn problemen staat centraal. Actrice Marlijn Weerdenburg speelde vier seizoenen de rol van de vrolijke feel-good advocate en stopte naar eigen zeggen met pijn in het hart met de van oorsprong Duitse serie. Andere hoofdrollen waren er voor Michiel Romeyn en Frederik Blom. Enorm succesvol was de serie niet, naar verluidt waren het de slechte kijkcijfers die de stekker er uiteindelijk uit deden trekken. Alle afleveringen zijn nog allemaal terug te zijn bij KIJK.

Pleidooi

De AVRO kwam in 1993 met de serie Pleidooi, waar wijlen Willem van de Sande Bakhuyzen nog zijn opwachting in maakte, net als Gijs Scholten van Aschat en Peter Blok. Advocatenzoon Victor probeert in de serie zijn vader een loer te draaien door een eigen kantoor te beginnen. Vader kan het niet waarderen, en probeert de boel te saboteren. Vooral de persoonlijke intriges van de advocaten en de medewerkers komen aan bod, met de vader/zoon band als rode draad. De serie won in 1993 een Gouden Kalf voor beste tv-drama, een jaar later volgde een Zilveren Nipkowschijf. Pleidooi is voor zover bekend niet online terug te kijken. Wel zijn er dvd-boxen te koop.

Vreemde praktijken

53 afleveringen zijn er tussen 1989 en 1993 gemaakt van de KRO-serie Vreemde Praktijken. Het was de opvolger van de serie Drie recht, één averecht. De serie draait om sympathieke Rotterdammer Bertus de Vries, die er allerhande vreemde praktijken op nahoudt om zijn zakken te vullen. Bertus verhuurt zijn bovenwoning aan de twee advocaten Lex (Johnny Kraaykamp jr) en Laurens-Jan (Sjoerd Pleijsier). Regelmatig krijgt hij het aan de stok met zijn juridisch onderlegde bovenburen. In tegenstelling tot Pleidooi en Keyzer & de Boer was Vreemde Praktijken een komedie. De serie werd opgevolgd door Toen was geluk heel gewoon.

Ally mcbeal

De kleine en scherpe advocate Ally McBeal , gespeeld door Calista Flockhart, was van 1997 tot 2002 te zien. Naast Flockhart, die in de serie op een advocatenkantoor in Boston werkt, waren er rollen voor onder meer Robert Downey Jr. en zangers Vonda Shepard, die zichzelf speelt. Tot en met 2007 werden de afleveringen in Nederland herhaald. Flockhart verwierf grote bekendheid door de serie, net als medespeelster Lucy Liu. Ally McBeal was zijn tijd vooruit want alle wc's waren toen al genderneutraal. Veel gesprekken over lopende zaken vonden plaats op de wc, inclusief veel ongemakkelijke momenten. Ally McBeal sleepten diverse Emmy's, Golden Globe's en Screen Actors Guild's binnen. Uit feministische hoek was er ook commentaar: Allie zou véél te emotioneel en te mager zijn. Ally McBeal is onder meer te koop op dvd.

The Practice

De Amerikaanse serie The Practice laat een authentiek Amerikaans advocatenkantoor in Boston zien, en is van dezelfde makers als Ally McBeal. De serie is wel een stuk serieuzer dan zijn zusje. De laatste aflevering was te zien in 2004, maar werd opgevolgd door de spin off Boston Legal. Vooral die hiërarchie binnen het bedrijf komt aan bod. Wie wordt er partner, en wie niet? Daarbij wordt er ook ingegaan op de ethische aspecten van het advocatenwerk. The Practice is te koop in dvd-boxen.

