Aerosolenalarm! De nieuwe coronaregels gelden duidelijk niet voor talkshowtafels

Expositie Vijf fans over cultschil­der: ‘Ik ben drie jaar op zoek geweest naar een echte Bob Ross’

1 november Kijken naar de tv-serie The Joy of Painting, waarin Bob Ross in een halfuur een landschap schilderde, was voor de een inspirerend, voor de ander slaapverwekkend. 25 jaar na zijn dood is hij nog altijd een cultfiguur. Museum MORE in Gorssel wijdt als eerste museum ter wereld een solotentoonstelling aan hem. Vijf fans over hun idool en ontdek leuke weetjes over de schilder in de quiz onderaan het artikel.