Afgekickte André treft alcohol in z’n kleedkamer aan en Bas flirt met Beyoncé

Filmploeg Netflix aangeval­len door haaien: ‘Leek net Jaws’

Een cameraploeg van Netflix is tijdens het filmen van de documentaireserie Our planet II in Hawaii aangevallen door haaien. Dat heeft producer Huw Cordey laten weten aan het zakenblad Forbes. De crewleden werden bij de aanval bijna gebeten door de vissen, vertelt hij.