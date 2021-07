Afgelasting festivals: ‘Enorm bittere pil’ en ‘hartbrekend’

Teleurgesteld, maar begripvol. Dat is de reactie van de organisatie van festivals Lowlands en Down The Rabbit Hole op het kabinetsbesluit om een streep te zetten door de campingfestivals tot 1 september. ,,Het is een enorm bittere pil’’, aldus de organisatie van Lowlands. De organisator van Mysteryland spreekt van ‘een groot verdriet’. De evenementenbranche wil nu snel duidelijkheid voor de eendaagse festivals.

Mysteryland (zou het laatste weekend van augustus zijn) is teleurgesteld nu het dancefestival opnieuw niet door kan gaan door de coronacrisis. Op de website van het evenement kondigt de organisatie het nieuws ‘met groot verdriet’ aan. ‘We begrijpen dat dit niet het nieuws was waarop jullie zaten te wachten, en het breekt ons hart dat we dit moeten delen’, staat in een verklaring. ‘In de afgelopen maanden hebben we met het hele team dag en nacht gewerkt om het meest magische weekend van het jaar te creëren en tegelijkertijd te voldoen aan de steeds veranderende regelgeving. Met nog maar een maand te gaan waren alle podia en shows klaar maar helaas heeft het dit jaar niet zo mogen zijn.’

Concertorganisator Mojo, waar Lowlands (was gepland voor 20-22 augustus) en Down The Rabbit Hole (zou 27-29 augustus zijn) onder vallen, spreekt van een enorme tegenslag. ,,De afgelopen maanden gingen de ontwikkelingen rondom corona overduidelijk de goede kant op. Op basis daarvan waren wij vol enthousiasme begonnen met de voorbereidingen. Dit is een enorm bittere pil.’’

De organisatie toont gezien de recente corona-ontwikkelingen wel begrip voor het besluit en zegt het te respecteren. ,,We zijn diep teleurgesteld, maar danken ook de overheid voor hun constructieve houding en het mogelijk maken van een garantiefonds.’’ Op dat fonds kunnen de festivals zich beroepen voor de gemaakte kosten. ,,Daarvoor is het voorbestaan van de sector gewaarborgd.’’

Wie kaartjes heeft gekocht voor Lowlands of DTRH, krijgt zijn of haar geld terug. De volgende edities van deze festivals zijn van 1-3 juli 2022 (DTRH) en 19-21 augustus 2022 (Lowlands). Mensen die kaartjes hadden voor Mysteryland, kunnen de tickets bewaren. ‘Er komt een tijd dat we weer zullen dansen en als het zover is, zullen we het leven als nooit tevoren vieren’, zegt de organisatie. Een nieuwe datum is nog niet aangekondigd.

‘Onmogelijk’

De Alliantie van Evenementenbouwers (VVEM) onderhandelde de afgelopen weken met de overheid over een veilige organisatie van (meerdaagse) festivals, maar ook de VVEM concludeert dat de partijen werden ingehaald door de snelle opkomst van de besmettelijke deltavariant. Ook volgens de alliantie is het onder de huidige omstandigheden onmogelijk om een meerdaags festival te houden. Dat zit onder meer in de beperktere geldigheid van testbewijzen, die nog maar 24 uur bedraagt. ,,Daarom zou je op een festival dat meerdere dagen duurt elke dag opnieuw iedereen moeten testen, dat is niet haalbaar’’, zei demissionair premier Mark Rutte vandaag.

Volledig scherm Publiek tijdens een eerdere editie van Down the Rabbit Hole © ANP Kippa

Fieldlab Evenementen noemt het ‘buitengewoon zuur’ dat alle meerdaagse festivals met overnachting tot in ieder geval 1 september niet door kunnen gaan. De organisatie vraagt nu snel duidelijkheid voor eendaagse evenementen die nog wel op de kalender staan. ,,Het is voor de branche goed dat er nu duidelijkheid is hierover, hoewel het natuurlijk niet is wat zij hadden gewild”, zegt een woordvoerder van Fieldlab tegen het ANP. ,,Het is te hopen dat er nu ook snel duidelijkheid komt over de eendaagse evenementen.”

Voor eendaagse festivals na 13 augustus en andere meerdaagse festivals na 1 september blijft het nog afwachten of die wel door kunnen gaan. Een besluit daarover wordt in de komende weken genomen en gecommuniceerd op de komende coronapersconferentie op 13 augustus.

Heel pijnlijk

Fieldlab Evenementen zette tijdens de coronacrisis diverse testevenementen op. Daarbij werd gekeken naar hoe er op een veilige manier evenementen georganiseerd kunnen worden. Zo vonden er in maart twee testfestivals plaats op het terrein van Lowlands in Biddinghuizen. In totaal waren er 129.000 mensen bij de evenementen, met 103 mogelijke coronabesmettingen.

Eerder deze maand noemde Fieldlab de plannen om het festivalleven aan banden te leggen ‘een klap in het gezicht’. De organisatie vond het toen vooral jammer dat het kabinet ondanks gedegen onderzoek niet alle aanbevelingen had overgenomen. ,,Heel pijnlijk”, vond programmamanager Pieter Lubberts.

Sietse Bakker, uitvoerend producent van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, vindt het jammer dat meerdaagse festivals niet de kans krijgen om te laten zien dat het wel kan. ,,Met Fieldlabs, waaronder het Eurovisie Songfestival, is aangetoond dat het wel kán werken, als je het volgens het boekje doet”, schrijft hij vandaag op Twitter. ,,De MOJO’s en ID&T’s van deze wereld kunnen dat. Jammer dat ze die kans wordt afgenomen.”