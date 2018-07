Afgeslankte Trijntje overladen met complimenten en Giel is in de wolken

Anna Nooshin en Danny Roumimper na 13 jaar uit elkaar

10:26 Beautyreporter en Holland's Next Top Model-presentatrice Anna Nooshin (31) is weer single. Haar relatie met vlogger Danny Roumimper is na 13 jaar voorbij. De twee hebben er volgens Anna 'liefdevol' voor gekozen een punt achter hun romance te zetten.