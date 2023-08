‘Afhaalchinees’ Kelly belicht donkere kant van adopties: ‘Zelden een romantisch sprookje’

met foto's Koning Willem Alexander vermaakt zich met Rico Verhoeven en ‘vecht’ met King of kickboxing

Koning Willem-Alexander vermaakte zich zaterdag uitstekend langs het circuit in Zandvoort. Naast het kijken samen met dochter Amalia naar de prestaties van Max Verstappen, belandde de vorst in een royaal gevecht met Rico Verhoeven, zo blijkt uit kiekjes van de King of kickboxing op Instagram.