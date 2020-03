Afrojack wordt de grote act op het Eurovisie Songfestival

Na het fiasco met Madonna vorig jaar had de organisatie van het Songfestival al aangegeven niet een internationale act te gaan zoeken voor het Songfestival, maar het dichter bij huis te houden. Dat lukt met Afrojack, de dj woont in Spijkenisse onder de rook van Rotterdam.



,,We gaan niet zomaar Afrojack op het podium zetten", legt Bakker uit. ,,Maar we gaan iets heel speciaals doen. Natuurlijk zouden we hem achter een dj-boot kunnen zetten en dan gaat hij een waanzinnige act weggeven. Maar ons thema is Open Up, dus we willen heel graag verschillende stijlen met elkaar verbinden. Afrojack gaat daarom optreden met een live orkest, 65 man. Jonge muzikanten die we allemaal geselecteert hebben van de conservatoria in Nederland. Dus het wordt een cross-over van allemaal muziekstijlen.”



Het wordt een drukke bedoeling op het podium tijdens de act van Afrojack. ,,Er zijn geloof ik nog nooit zoveel mensen tegelijk op het eurovisiepodium geweest", zegt Bakker. ,,65 man orkest, 25-koppig gospelkoor, Afrojack en onze danscrew met 40 man.” De repetities zijn al in volle gang. ,,Ik krijg nu al kippenvel", vult de man die over de liveshow gaat glunderend aan.