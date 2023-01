Afvaller Wie is de Mol? was dagen van slag na rood scherm: ‘Zo’n impact nooit verwacht’

spoilersDe afvaller in de tweede aflevering van Wie is de Mol? van gisteravond vond het rode scherm een veel grotere klap dan de BN’er vooraf voor mogelijk had gehouden. De ster reageerde enigszins stil, maar voelde in het hoofd een ‘tsunami’. ‘Ik ben dagenlang van slag geweest.’

Let op: dit artikel bevat spoilers over de afvaller van Wie is de Mol?

Ruim 2,5 miljoen kijkers zagen het gisteravond gebeuren: tot haar verbijstering kreeg RTL-presentatrice Froukje de Both (50) een rood scherm. Vervelend, zeker als het al gebeurt in de tweede aflevering. Ze baalde zichtbaar, maar oogde kalm en was vrij stil. Vanbinnen was het tegenovergestelde aan de hand, bekent ze vandaag in haar dagboek op de site van de NPO 1-show.

Want meedoen aan het programma stond op haar bucketlist. ‘Wekenlang was ik al aan het fantaseren over waar we heen zouden gaan en met wie’, schrijft ze over de periode voor de opnames, die plaats bleken te vinden in Zuid-Afrika. Dit was geen tv-klus, dit was een avontuur waarbij Froukje zichzelf af en toe moest knijpen om te controleren of het echt was.

Echt was het, maar ook van korte duur. De exit deed daarom pijn, veel pijn. ‘Ik had nooit verwacht dat dit zo’n impact zou hebben, dat je ergens zó van kan balen’, schrijft Froukje. ‘Ik kon het gewoon niet geloven’, blikt ze terug op het rodeschermmoment. ‘‘Nee, nee!’ schreeuwde alles in mij. Ik houd me rustig, maar vanbinnen woedt er een tsunami. Dit was niet de bedoeling. Zo moest het niet gaan.’

Wat we zagen op tv, was Froukje in een roes. ‘Ik voel me verdoofd en ben heel stil. Claudia van de productie probeert nog: ‘Wil je erover praten?’, maar ik kan alleen maar uitbrengen: ‘Nee dank je, laat me maar even’.’ Pas in het hotel, waar de afvallers na hun vertrek nog blijven en waar ze het vorige slachtoffer Sarah Janneh ontmoet, dringt het echt door.

‘Dan komen de tranen. (...) Een paar dagen lang ben ik van slag en blijf ik die test maar in mijn hoofd maken. Waar is het nou verkeerd gegaan? Was ik te langzaam? Zat ik zo fout? Ik weet het niet en ga het niet oplossen. Ik vind het gewoon zó jammer.’

Tóch nog meespelen

De dagen daarna verkent ze Kaapstad met Sarah. Dankzij het hotel voelt het alsof ze niet helemáál uit het spel ligt. ‘Ondertussen komen er natuurlijk steeds meer kandidaten die zich bij ons voegen en het leuke is dat we daardoor het spel eigenlijk nog een beetje meespelen. We horen alle ins en outs en we eten, drinken en lachen en kletsen en eten en drinken nog meer. Zo fijn dat je op deze manier toch nog heel erg het gevoel hebt dat je dit allemaal samen beleeft.’

Het 23ste seizoen van Wie is de Mol? ging vorige week van start met ruim 2,6 miljoen lineaire kijkers. De BN’er-show was toen, net als gisteren, het best bekeken programma van de zaterdag. De AvroTros-show speelt zich voor de tweede keer af in Zuid-Afrika. Ook het dertiende seizoen, in 2013, vond er plaats. Toen was Kees Tol de Mol. Presentator Rik van de Westelaken neemt de kandidaten dit jaar onder meer mee naar halfwoestijn Karoo en kustplaats Wildernis.

