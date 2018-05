Aktieheld Vin Diesel krijgt na 30 jaar alsnog diploma universiteit

,,Je hebt bewezen dat een slim, vastbesloten kind van de straat uit New York zijn weg naar de top kan vinden", zei ze daar volgens de New York Post bij. Vin, die in werkelijkheid Mark Sinclair heet, studeerde in de jaren 80 drie jaar aan Hunter College, maar vertrok toen naar Hollywood om een acteercarrière na te jagen. Hij vertelde in zijn speech dat hij altijd trots over de universiteit heeft gesproken. ,,Ik vertelde iedereen dat ik zoveel had geleerd van mijn ervaring hier. Ik was jong, ik was een uitsmijter en als ik dat werk niet deed, zat ik hier in de collegezaal met de meest diverse studentengroep ter wereld."