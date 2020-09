Akwasi wenste jaren terug Zwarte Piet en Sinterklaas dood, is dat strafbaar?

VIDEO Zieke vader Martijn Koning zorgt voor tranen: 'Laatste weekend dat ik kan eten en praten’

5 september Een bijzonder emotioneel moment vanavond in De Vooravond. Martijn Koning was samen met zijn vader te gast in de talkshow om te praten over hun band en de moeilijke tijd die hen te wachten staat. Konings vader lijdt aan kanker en zal binnenkort vermoedelijk niet meer kunnen eten en praten. Zanger Stef Bos zong het nummer Papa als eerbetoon aan de twee mannen. Zijn optreden raakte iedereen recht in het hart en zorgde aan tafel voor veel tranen.