Al 60 jaar oud, maar nog lang niet met pensioen!

Patty Brard voor drie jaar naar RTL

17:15 RTL staat op het punt Patty Brard (63) in te lijven. De voormalige zangeres is ver met de onderhandelingen over een driejarig contract. Brard was dit televisieseizoen al te zien bij RTL’s Perfecte Plaatje, het fotografieprogramma waarin zij zegevierde. Sinds november vorig jaar schuift zij elke vrijdagavond aan bij Twan Huys in RTL Late Night.