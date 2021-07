'Al die bedreigingen maken me echt geen flikker uit'

De Spannende Boeken Wéken? Je hebt een paar járen nodig om alle misdaadlectuur die Peter R. de Vries (60) tot zich nam, zelf te lezen. Rond de vijftienhonderd boeken over moord, doodslag, oplichting en bedreiging las de misdaadverslaggever naar eigen zeggen. Vrijwel alles true crime.



Met een theelepeltje overdrijving kun je stellen dat misdaadboeken De Vries' beroepskeuze hebben bepaald. ,,Toen ik een jaar of 19 was, verslond ik de boeken van Caryl Chessman, een Amerikaanse gevangene die in afwachting van de doodstraf was, voor een reeks overvallen. In de gevangenis ontpopte hij zich tot een heel ander figuur dan de harde boef. Hij beschreef ook hoe hij tot zijn daden was gekomen. Hij heeft zijn executie jarenlang weten uit te stellen, maar is uiteindelijk toch terechtgesteld. Zijn boeken heb ik nog altijd thuis.



,,Ze hebben me destijds heel veel gedaan. De fascinatie voor misdaad, schuld en boete is erdoor aangewakkerd. Totdat ik Chessman ging lezen, had ik een tamelijk zwart-witoordeel over misdaad en misdadigers. Criminelen kende ik niet, dat waren voor mij initialen in de krant. Die lui moest je zo lang en hard mogelijk straffen. De boeken van Chessman zetten dat beeld op z'n kop. Ik leerde dat de zaken vaak veel genuanceerder liggen dan je in eerste instantie denkt. Alles weten is alles vergeven.''