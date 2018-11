Al ruim 47.000 handtekeningen voor burgerinitiatief beter kinderpardon Tim Hofman

Happy end voor Ver­slaafd-kop­pel Marco en Samantha

1 november Presentator Peter van der Vorst (47) was vandaag de eregast op een bijzondere bruiloft. Marco, die te zien was in het tweede seizoen van het RTL4-programma Verslaafd, gaf zijn jawoord aan Samantha. Van der Vorst is trots dat hij met zijn team een rol heeft gespeeld in ‘dit mooie verhaal met een zeer happy end'.