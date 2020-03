Alain Clark cancelt tour in China vanwege coronavirus: ‘Jammer, maar begrijpelijk’

De tournee die in april op de agenda van Alain Clark stond, gaat niet door vanwege het coronavirus. Dat heeft de zanger maandag desgevraagd gemeld. Clark had eerder al in het Radio 5-programma Volgspot gemeld te twijfelen over de tour vanwege het virus.

,,In het gebied waar we zouden spelen op een aantal festivals, zijn eigenlijk alle concerten afgelast vanwege het virus", laat Clark weten. ,,Dus we hoefden zelf het besluit niet te nemen." De zanger vindt het jammer, maar begrijpt de beslissing wel.

Nieuw album

De popartiest is momenteel bezig met een tournee langs een aantal Nederlandse podia, op zondagmiddagen in februari en maart. Daarnaast is hij druk met een interviewserie In conversatie met, waarin fans hun grote idolen aan vragen kunnen onderwerpen. De eerste sessie is op 15 maart in het Concertgebouw, met Ali B als 'slachtoffer'.