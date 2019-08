Alanis Morissette bevallen van derde kind

Drake eerste so­lo-ar­tiest met 200 noteringen in Billboard Hot 100

12 augustus Drake heeft deze week een bijzondere mijlpaal bereikt in de prestigieuze Billboard Hot 100. Dankzij zes nieuwe noteringen passeert de rapper de grens van 200 hits, zo maakte Billboard vandaag bekend. Hij is daarmee de eerste solo-artiest die zo vaak in de hitlijst te vinden was.