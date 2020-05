Albert Verlinde ontwikkelt werkbaar coronaprotocol voor grote theaters

Dat vertelde hij vandaag in een interview met Radio Oranje / Troost TV. ,,We gaan bijvoorbeeld bij het Circustheater meerdere ingangen creëren", legde hij uit. ,,We gebruiken nu één grote ingang, maar we gaan meer naar de situatie in Londen of New York, waar veel verschillende deuren worden gebruikt.”



In de zaal zelf wordt steeds een rij leeg gelaten om de anderhalve meter afstand tussen de mensen in het publiek te waarborgen. ,,En tussen de gezelschappen komen plastic schotjes, zodat je een beetje in je eigen skybox zit”, aldus Verlinde.



Stage Entertainment heeft tests gedaan met deze manier van publiek indelen en dit werkt, aldus Verlinde. ,,Het laatste probleem is de ruimte die je creëert voor de acteurs achter de schermen. Iedereen moet genoeg plek hebben voor het omkleden of de changementen", stelt hij. Sowieso komt er een gat van zeker twee meter tussen het podium en het publiek.