Albert Verlinde: Wij bouwen vrolijk door aan 6 Inside

,,Natuurlijk wil ik dat er wat meer mensen kijken dan nu. Maar we zijn ontzettend fijn bezig”, vertelde Verlinde tijdens de perspresentatie van de musical Anastasia, waar hij zijn pet als directeur van Stage Entertainment op had. ,,Wat ik belangrijk vind, is dat iedereen ervoor gaat en er ook in gelooft. En ik ook. Ik ben begonnen aan een nieuw avontuur op een tijdstip waar moeilijk naar gekeken wordt. Waarvan mensen denken ‘we zitten al bij RTL of NPO 1'. Daar moeten we tegenop knokken.”