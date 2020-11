Albert Verlinde zegt sorry tegen Connie Witteman: ‘Nooit de bedoeling geweest’

Connie deelde afgelopen weekend op Instagram een filmpje waarin ze aangaf niet te snappen dat heel Nederland thuis moet blijven om de ziekenhuizen te ontlasten, maar mensen vervolgens wel op vakantie mogen naar Curaçao. ‘Rutte, je loopt te kutten’, zei Connie onder meer.



Verlinde zag de videoboodschap ook en stelde in Shownieuws dat hij niet snapte waarom Witteman zo’n video maakte. ,,Ik was niet thuis gelukkig, want ik had haar echt door het trappenhuis getrokken”, reageerde hij op de woorden van Connie. Die uitspraak schoot Witteman in het verkeerde keelgat, waarna ze liet weten aangifte te doen tegen Verlinde. ,,Omdat ik niet tegen zo’n grote, agressieve man ben opgewassen”, verklaarde ze.